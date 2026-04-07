ইরানে পরমাণু হামলার গুঞ্জন, হোয়াইট হাউসের তীব্র প্রতিবাদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চূড়ান্ত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মুহূর্তে ওয়াশিংটনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের গুঞ্জন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হোয়াইট হাউস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার (মার্কিন সময়) ডেডলাইন শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এই গুঞ্জন বিশ্বজুড়ে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

বিতর্কের সূত্রপাত হয় গতকাল সোমবার হাঙ্গেরিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘আমাদের হাতে এমন কিছু অস্ত্র রয়েছে যা আমরা এখনো ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু ইরান যদি তাদের পথ পরিবর্তন না করে, তবে প্রেসিডেন্ট সেগুলো ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এর পরপরই পারমাণবিক বোমা হামলা গুঞ্জন ডালাপালা মেলতে শুরু করে।’

একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লিখেছিলেন, ‘আজ রাতে একটি আস্ত সভ্যতা মারা যাবে। এই দুটি বিষয়কে এক সুতোয় গেঁথে ডেমোক্র্যাট শিবির ও নেটিজেনদের একাংশ দাবি করতে শুরু করে যে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানে পারমাণবিক বোমা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

এই অভিযোগের জবাবে হোয়াইট হাউসের ‘র‍্যাপিড রেসপন্স’ বিভাগ সরাসরি এক্সে ডেমোক্র্যাটদের এক হাত নিয়েছে। তারা লিখেছে, ‘ভাইস প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। তোমরা আসলে একেকজন আস্ত গাধা। হোয়াইট হাউস স্পষ্ট করেছে, সামরিক সরঞ্জামের অর্থ শুধু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, বরং অন্যান্য বিধ্বংসী কৌশলগত অস্ত্রও হতে পারে।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর রহস্যময় ইঙ্গিত: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক সাক্ষাৎকারে এক রহস্যময় ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইরান আলোচনার টেবিলে ফিরবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে রুবিও সরাসরি কিছু না বললেও যোগ করেন, ‘আজ দিনের শেষভাগে এই বিষয়ে আরও খবর আসছে। তবে, ট্রাম্পের ‘সভ্যতা ধ্বংসের’ হুমকি বা সম্ভাব্য হামলা যুদ্ধাপরাধের আওতায় পড়বে কি না, এমন প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে যান।’

ট্রাম্পের আলটিমেটাম অনুযায়ী, চুক্তি না হলে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সেতুগুলোতে বড় ধরনের হামলা শুরু হতে পারে। পারমাণবিক গুঞ্জন নিয়ে হোয়াইট হাউস সাফাই দিলেও রুবিওর ‘নতুন খবর’ আসার ইঙ্গিত কূটনীতির আকাশে নতুন কোনো মোড়, না কি বড় কোনো সামরিক অভিযানের সংকেত, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা চলছে। আজকের এই রাতটি কেবল ইরানের নয়, বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্ব রাজনীতির জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা হতে যাচ্ছে।

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সেতু উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের, সেতুতে পতাকা উড়িয়ে প্রতিবাদ ইরানিদের

সেতু উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের, সেতুতে পতাকা উড়িয়ে প্রতিবাদ ইরানিদের

রাশিয়া ও চীনের আপত্তির পর হরমুজ প্রণালি নিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাব সংশোধন

রাশিয়া ও চীনের আপত্তির পর হরমুজ প্রণালি নিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাব সংশোধন

বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের ‘ঘরে থাকার’ পরামর্শ

বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের ‘ঘরে থাকার’ পরামর্শ