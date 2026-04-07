ইরানে পরমাণু হামলার গুঞ্জন, হোয়াইট হাউসের তীব্র প্রতিবাদ

ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চূড়ান্ত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মুহূর্তে ওয়াশিংটনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের গুঞ্জন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হোয়াইট হাউস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার (মার্কিন সময়) ডেডলাইন শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এই গুঞ্জন বিশ্বজুড়ে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।
বিতর্কের সূত্রপাত হয় গতকাল সোমবার হাঙ্গেরিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘আমাদের হাতে এমন কিছু অস্ত্র রয়েছে যা আমরা এখনো ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু ইরান যদি তাদের পথ পরিবর্তন না করে, তবে প্রেসিডেন্ট সেগুলো ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এর পরপরই পারমাণবিক বোমা হামলা গুঞ্জন ডালাপালা মেলতে শুরু করে।’
একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লিখেছিলেন, ‘আজ রাতে একটি আস্ত সভ্যতা মারা যাবে। এই দুটি বিষয়কে এক সুতোয় গেঁথে ডেমোক্র্যাট শিবির ও নেটিজেনদের একাংশ দাবি করতে শুরু করে যে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানে পারমাণবিক বোমা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’
এই অভিযোগের জবাবে হোয়াইট হাউসের ‘র্যাপিড রেসপন্স’ বিভাগ সরাসরি এক্সে ডেমোক্র্যাটদের এক হাত নিয়েছে। তারা লিখেছে, ‘ভাইস প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। তোমরা আসলে একেকজন আস্ত গাধা। হোয়াইট হাউস স্পষ্ট করেছে, সামরিক সরঞ্জামের অর্থ শুধু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, বরং অন্যান্য বিধ্বংসী কৌশলগত অস্ত্রও হতে পারে।’
পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর রহস্যময় ইঙ্গিত: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক সাক্ষাৎকারে এক রহস্যময় ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইরান আলোচনার টেবিলে ফিরবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে রুবিও সরাসরি কিছু না বললেও যোগ করেন, ‘আজ দিনের শেষভাগে এই বিষয়ে আরও খবর আসছে। তবে, ট্রাম্পের ‘সভ্যতা ধ্বংসের’ হুমকি বা সম্ভাব্য হামলা যুদ্ধাপরাধের আওতায় পড়বে কি না, এমন প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে যান।’
ট্রাম্পের আলটিমেটাম অনুযায়ী, চুক্তি না হলে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সেতুগুলোতে বড় ধরনের হামলা শুরু হতে পারে। পারমাণবিক গুঞ্জন নিয়ে হোয়াইট হাউস সাফাই দিলেও রুবিওর ‘নতুন খবর’ আসার ইঙ্গিত কূটনীতির আকাশে নতুন কোনো মোড়, না কি বড় কোনো সামরিক অভিযানের সংকেত, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা চলছে। আজকের এই রাতটি কেবল ইরানের নয়, বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্ব রাজনীতির জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা হতে যাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির প্রেক্ষাপটে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, আহভাজ শহরের একটি সেতুর ওপর কয়েক ডজন মানুষ জড়ো হয়ে ইরানের জাতীয় পতাকা নেড়ে...১০ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হরমুজ প্রণালি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে আজ ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আল-জাজিরার প্রতিবেদক গ্যাব্রিয়েল অ্যালিজোন্ডো জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি গত দুই সপ্তাহে ছয়বার সংশোধন করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে থাকার জন্য ঘরের ভেতরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এই সতর্কতা জারি করেছে। দূতাবাসের ঘোষণায় উপসাগরীয় এই দেশটিতে কর্মরত সব মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাকে ঘরের ভেতরেই থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য মার্কিন নাগ১ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।২ ঘণ্টা আগে