সুবর্ণচরে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশনে হামলা–ভাঙচুর, আটক ২

জ্বালানি তেল নেই বলায় নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নূরানী ফিলিং স্টেশনে হামলা ও লুটপাট চালায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে হামলার সময় চরজব্বার থানার পরিদর্শক ও একজন কনস্টেবল উপস্থিত থাকলেও তাঁরা কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে জানা গেছে।
আজ মঙ্গলবার উপজেলার চরজব্বার-চেয়ারম্যান ঘাট সড়কের ফায়ার সার্ভিস-সংলগ্ন নূরানী ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
নূরানী ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার (ব্যবস্থাপক) মো. ফারুক হোসেন বলেন, ‘সকাল ৯টা থেকে সুশৃঙ্খলভাবে তেল দিয়েছি। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তেল শেষ হলে গেলে আর দিতে পারিনি। যতক্ষণ তেল ছিল, ততক্ষণ আমরা দিয়েছি। তাদের তেল শেষ হয়ে গেছে বলায় তারা আমাদের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। আমাদের অফিসকক্ষ ভাঙচুর করে।’ এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানান।
এ বিষয়ে চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পাম্পে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে। অভিভাবক এলে মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।
