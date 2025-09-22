Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খাগড়াছড়ি

হয়রানি বন্ধের দাবিতে পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম পরিষদ। আজ সোমবার সকালে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে পুজগাঙ সারিবালা কলেজ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চেঙ্গী আইডিয়াল স্কুলের পাশে ধুধুকছড়া-পানছড়ি সদর সড়কে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে সংগঠনের প্রতিনিধি জিনিম চাকমা লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, অপারেশনের নামে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি, মারধর ও লুটপাট করা হচ্ছে। বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করা হচ্ছে, এমনকি স্কুলঘর দখল করায় পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। এতে আতঙ্কে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

জিনিম চাকমা আরও বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর জগপাড়ায় সুপ্রভাত চাকমা, নিশান্ত চাকমা ও রিপেন চাকমাকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাবেশে ৬ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো—অপারেশনের নামে হয়রানি, নির্যাতন ও স্কুল দখল বন্ধ করতে হবে। অনুমতি ছাড়া ঘরে তল্লাশি বন্ধ করতে হবে। ক্যাম্পের পাশে থাকা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ভেঙে দিয়ে বিচারের আওতায় আনতে হবে। লুটকৃত টাকাপয়সা ও জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ‘অপারেশন উত্তরণ’ তুলে নিতে হবে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িবিক্ষোভপানছড়িহয়রানিখাগড়াছড়ি সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

বাজারের খোলা ভোজ্যতেলের ৫১ শতাংশ নমুনায় ভিটামিন ‘এ’ পায়নি বিএসটিআই

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

হোমনায় মাজার ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

হোমনায় মাজার ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষতি হয়—এমন সিদ্ধান্ত মানবে না শিক্ষার্থীরা

ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষতি হয়—এমন সিদ্ধান্ত মানবে না শিক্ষার্থীরা

প্রেমের টানে বাংলাদেশে আসা সেই কিশোরীকে ভারতে হস্তান্তর

প্রেমের টানে বাংলাদেশে আসা সেই কিশোরীকে ভারতে হস্তান্তর

রাবির উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছিতের সঙ্গে জড়িতদের ছাত্রত্ব বাতিলের দাবি

রাবির উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছিতের সঙ্গে জড়িতদের ছাত্রত্ব বাতিলের দাবি