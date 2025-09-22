হয়রানি বন্ধের দাবিতে পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম পরিষদ। আজ সোমবার সকালে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে পুজগাঙ সারিবালা কলেজ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চেঙ্গী আইডিয়াল স্কুলের পাশে ধুধুকছড়া-পানছড়ি সদর সড়কে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশে সংগঠনের প্রতিনিধি জিনিম চাকমা লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, অপারেশনের নামে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি, মারধর ও লুটপাট করা হচ্ছে। বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করা হচ্ছে, এমনকি স্কুলঘর দখল করায় পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। এতে আতঙ্কে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।
জিনিম চাকমা আরও বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর জগপাড়ায় সুপ্রভাত চাকমা, নিশান্ত চাকমা ও রিপেন চাকমাকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।
সমাবেশে ৬ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো—অপারেশনের নামে হয়রানি, নির্যাতন ও স্কুল দখল বন্ধ করতে হবে। অনুমতি ছাড়া ঘরে তল্লাশি বন্ধ করতে হবে। ক্যাম্পের পাশে থাকা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ভেঙে দিয়ে বিচারের আওতায় আনতে হবে। লুটকৃত টাকাপয়সা ও জিনিসপত্র ফেরত দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ‘অপারেশন উত্তরণ’ তুলে নিতে হবে।
