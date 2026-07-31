Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

বিজিবির ধাওয়ায় পালাল চোরাকারবারি, বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
বিজিবির ধাওয়ায় পালাল চোরাকারবারি, বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার
উদ্ধার করা বিদেশি পিস্তল ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, গুলি ও বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাত ১০টার দিকে উপজেলার সীমান্ত সড়কের মাঝিপাড়া ১৬ কিলোমিটার এলাকায় মারিশ্যা ব্যাটালিয়নের (২৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদুল ইসলাম জাহিদের নেতৃত্বে এবং সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

মারিশ্যা জোনের (২৭ বিজিবি) জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদুল ইসলাম জাহিদ জানান, রাত ১০টার দিকে দুজন চোরাকারবারি ব্যাগ হাতে সীমান্তের ১৬ কিলোমিটার এলাকার দিকে আসতে থাকলে বিজিবির টহল দল তাদের ধাওয়া করে। এ সময় চোরাকারবারিরা পাহাড়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি চীনের তৈরি সিঅ্যান্ডএলজি বিদেশি পিস্তল, সাতটি ৭ দশমিক ৬২ মিলিমিটার তাজা গুলি এবং ১০ কার্টন বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, মারিশ্যা সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন অভিনব কৌশলে চোরাচালানের তৎপরতা বেড়েছে। এ কারণে চোরাচালান প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদারের পাশাপাশি নিয়মিত আভিযানিক টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান ও চোরাচালানবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

রাঙামাটিঅভিযানবাঘাইছড়িবিজিবিউপজেলা
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