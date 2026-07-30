এনসিপি নতুন বন্দোবস্তের নামে ভণ্ডবস্তের রাজনীতি শুরু করেছে: রাশেদ খাঁন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘এনসিপি বাংলাদেশে নতুন বন্দোবস্তের কথা বলে ভণ্ডবস্তের রাজনীতি শুরু করেছে। এনসিপিকে বলব, গঠনমূলক রাজনীতি করুন। আপনারা এই মুহূর্তে জামায়াতের মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।’
ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও জেলার সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাশেদ খাঁন এসব কথা বলেন।
রাশেদ খাঁন বলেন, ‘জামায়াত অত্যন্ত ধুরন্ধর ও চালাক একটি রাজনৈতিক দল। সংসদ অধিবেশনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রশংসনীয় বক্তব্য দেয়। মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা হলে বেশ প্রশংসা করে। আবার মাঠে গিয়ে দেখি তাঁরা হুমকি দেয়। এনসিপির নেতাদের দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের নিয়ে গালিগালাজ করাচ্ছে। এনসিপি যা করছে সবই জামায়াতের পরামর্শে করছে। এ জন্য জামায়াত ও এনসিপিকে বলব, আপনারা যদি এভাবে রাজনৈতিক পরিবেশকে নষ্ট করেন, তাহলে উত্তম জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।’
সিলেটের ঘটনা নিয়ে রাশেদ বলেন, ‘যারা একজন এমপিকে (সংসদ সদস্য) ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, তাদের সামনে গিয়ে তাদের এমপিকে আপনি গালিগালাজ করে ফিরে আসবেন আর সিলেটের জনতা এটি মেনে নেবে, তা হয় না। এনসিপির এখন উচিত ইতিবাচক রাজনীতি করা। গণ-অভ্যুত্থানে তাদের ভূমিকা আছে। তাদের মনে রাখতে হবে, গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার মানে এই নয় যে, রাজনৈতিক মাঠকে গালিগালাজের মাঠে পরিণত করবেন। এর জন্য আপনাকে খেসারত দেওয়া লাগবে।’
এর আগে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন, মাদকের বিস্তার রোধ এবং প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন রাশেদ খাঁন। জেলা প্রশাসক নোমান হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ মজিদসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
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