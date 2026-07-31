রুমায় মোটরসাইকেল খাদে পড়ে নারীসহ দুই পর্যটক নিহত

বান্দরবানের রুমা উপজেলায় বগালেক সড়কের পেঁপেবাগান এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে নারীসহ দুই পর্যটক নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মো. জামির উদ্দিন (৩০) ও রুপাইয়া আক্তার রুপা (৩১)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয় ট্যুরিস্ট গাইড সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে খাদ থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে মরদেহ দুটি রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
নিহত জামির উদ্দিনের বাড়ি ভোলার চর বোরহানউদ্দিন এলাকায় এবং রুপাইয়া আক্তারের বাড়ি ঢাকার গাজীপুরে। তবে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
বান্দরবানের পুলিশ সুপার মো. ওহাবুল ইসলাম খন্দকার জানান, ওই পর্যটকেরা স্থানীয় ট্যুরিস্ট গাইড না নিয়েই এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। পরে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাস্তার পাশের গভীর খাদ থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
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