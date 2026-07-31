রাজধানীর বাড্ডায় সড়ক দুর্ঘটনায় ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিহত

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) পরিচ্ছন্নতাকর্মী শেফালী বেগম সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আজ শুক্রবার ৭টা ২০ মিনিটে ডিএনসিসির বাড্ডা (২১ নম্বর ওয়ার্ড) এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে কর্মরত অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।
দুর্ঘটনার পর আজ দুপুরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম ও ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কথা রয়েছে। এ সময় তাঁরা নিহত শেফালী বেগমের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।
ডিএনসিসির জনসংযোগ বিভাগ আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
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