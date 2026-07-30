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৮৬ ডেপুটি অ্যাটর্নি ও ১৭৯ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৮: ২০
৮৬ ডেপুটি অ্যাটর্নি ও ১৭৯ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ

নতুন করে ৮৬ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও ১৭৯ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে তাঁদের নিয়োগ দিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে...

৮৬ ডেপুটি অ্যাটর্নি

১৭৯ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল

বিষয়:

আইন মন্ত্রণালয়আইন ও বিচার ‍অ্যাটর্নি জেনারেলআদালতপ্রজ্ঞাপন
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