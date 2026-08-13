খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ পার্কে বিনোদনের নতুন রাইড ও কিডস জোন উদ্বোধন

খাগড়াছড়িতে পর্যটকদের ভ্রমণ আরও রোমাঞ্চকর ও আনন্দময় করতে জেলা পরিষদ পার্কে দীর্ঘতম জিপ লাইন, জায়ান্ট সুইং এবং শিশুদের জন্য বিশেষ কিডস জোন চালু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খাগড়াছড়ি হর্টিকালচার পার্কে এসব বিনোদনসেবার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি খাগড়াছড়ি আসনের সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুঁইয়া।
জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ইলিয়াস মেহেদী বলেন, খাগড়াছড়ি হর্টিকালচার পার্কে নতুন আকর্ষণ হিসেবে কিডস জোন, জিপ লাইন ও জায়ান্ট সুইং স্থাপন করা হয়েছে। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে পর্যটন খাতে আরও কী স্থাপন করা যায়, তা নিয়ে ভাবনা চলছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুঁইয়া এমপি বলেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে নতুন নতুন রাইড বা বিনোদন উপকরণ সংযোজনের মাধ্যমে খাগড়াছড়ির অর্থনৈতিক চাকা ঘুরে যাবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।
অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা, নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ্ আল মাহফুজ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৫৩ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ব্লক-এমের ২৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনের দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাট থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৮ মিনিট আগে
ফেনীতে অটোরিকশার সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষে চট্টগ্রাম মেট্রপলিটন পুলিশের (সিএমপি) এক কনস্টেবল মারা গেছেন। তার নাম জাহাঙ্গীর আলম। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।২০ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে রুটি খাওয়ার সময় গলায় খাবার আটকে আনিকা জান্নাত (১৩) নামে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় পড়াশোনার ফাঁকে রুটি খাওয়ার সময় তার গলায় খাবার আটকে যায়। একপর্যায়ে সে ছটফট করতে থাকলে স্বজনরা দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা...৪০ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে হাঁসের বাচ্চা পালনের জন্য খোঁড়া গর্তের পানিতে ডুবে কাউসার আলী (২ বছর ৬ মাস) ও নূর হোসেন (৪) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে বাড়ির পাশে খেলার সময় হাঁস পালনের জন্য খনন করা গর্তের পানিতে পড়ে যায় তারা।১ ঘণ্টা আগে