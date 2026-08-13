হাঁস পালনের গর্তের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল দুই ভাইয়ের

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে হাঁস পালনের জন্য খোঁড়া গর্তের পানিতে ডুবে কাউসার আলী (২ বছর ৬ মাস) ও নূর হোসেন (৪) নামে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার জামবাড়িয়া ইউনিয়নের আদমপুর গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশু কাউসার আলী আদমপুর গ্রামের মো. রাজুর ছেলে এবং নূর হোসেন একই এলাকার মো. সানাউল্লাহর ছেলে। তারা সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বাড়ির পাশে খেলছিল শিশু কাউসার ও নূর। একপর্যায়ে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে সেখানে হাঁস পালনের জন্য খনন করা গর্তের পানিতে পড়ে যায় তারা। কিছুক্ষণ পর দুই শিশুকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে গর্তের পানি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক বলেন, ‘ঘটনাস্থলের সুরতহাল শেষে শিশু দুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।’
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