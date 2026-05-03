পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করা হলো না দক্ষিণ কোরিয়ায় নিহত হাসিবুরের

‘ছেলেটা বলেছিল, ‘‘আব্বা, একটু কষ্ট করেন। পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি করব, সংসারের সব দায় আমি নেব।’’ সেই ছেলেটাই এখন লাশ হয়ে ফিরবে...’—কথাগুলো বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার মহেশপুর গ্রামের নিজাবুল ইসলাম হিরো।
দক্ষিণ কোরিয়ায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁর ছেলে হাসিবুর রহমান (২৩)। গতকাল শনিবার স্থানীয় সময় গভীর রাতে ইলেকট্রিক স্কুটার চালিয়ে বাসায় ফেরার পথে দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়।
দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসিবুরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। আজ রোববার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরা হাসিবুরের মরদেহ দ্রুত দেশে পাঠাতে আইনি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছেন।
পরিবার ও প্রবাসী বাংলাদেশি সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ কোরিয়ার জেওনবুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন হাসিবুর। উচ্চশিক্ষা ও পরিবারের স্বপ্ন পূরণের আশায় ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে স্টুডেন্ট ভিসায় দক্ষিণ কোরিয়ায় যান তিনি। বিদেশে যাওয়ার মাত্র চার মাস আগে বিয়ে করেছিলেন। নতুন সংসার, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের স্বপ্ন আর নিজের ভবিষ্যৎ—সবকিছু নিয়েই ছিল তাঁর পথচলা। কিন্তু সেই পথ থেমে গেল এক মুহূর্তে।
নিহত হাসিবুরের বন্ধু মাহমুদুল হাসান জানান, প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে রাতে বাসায় ফিরছিলেন হাসিবুর। ইলেকট্রিক স্কুটার চালিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে জানা যায়, গাড়িচালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।
মহেশপুর গ্রামে এখন শুধু কান্না আর শোকের মাতম। বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়ে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন হাসিবুরের মা। হাসিবুরের স্ত্রী নির্বাক হয়ে বসে আছেন ঘরের এক কোণে। কয়েক মাস আগেও যে সংসারে নতুন জীবনের স্বপ্ন ছিল, সেখানে এখন শুধুই শোকের নীরবতা।
প্রতিবেশীরা জানান, হাসিবুর ছোটবেলা থেকেই ভদ্র ও মেধাবী ছিলেন। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে বিদেশে গিয়েছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করতেন, যাতে পরিবারের ওপর চাপ কমে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আসাদুল হক রুবেল বলেন, হাসিবুর অনেক স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। ভাগ্য তাঁকে এত দ্রুত কেড়ে নেবে, কেউ ভাবেনি।
এলাকার শাহজাহান আলী বলেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে হাসিবুর রহমান বড়। তাঁর ছোট ভাই বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।
মুরাদনগরে কালবৈশাখী ঝড়ে একটি টিনের ঘরের চাল ও খুঁটি ভেঙে পড়ে নুরুল ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চাপিতলা ইউনিয়নের রাজা চাপিতলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
পটুয়াখালীতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘সফট বাইট’-এর শাখা ব্যবস্থাপক মো. বাদশা ফয়সালের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তাঁর স্বজন, বন্ধু ও স্থানীয় বাসিন্দারা। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইমাম হোসেন সাদিককে গ্রেপ্তারের ঘটনায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে দুই ব্যাংকের শাখায় আমানত ফেরত ও হেয়ারকাট (আমানতকারীদের মুনাফা বা মূলধনের একটি অংশ কেটে রাখা হচ্ছে) প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ক্ষুব্ধ আমানতকারীরা। আজ রোববার (৩ মে) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে অংশ নেন শতাধিক গ্রাহক।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন রেকর্ড করেছে। গত এপ্রিলে ৭৬০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করেছে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি; যা দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯ শতাংশের বেশি।১ ঘণ্টা আগে