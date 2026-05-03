Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় ঝড়ে টিনের চাল পড়ে একজনের মৃত্যু

কুমিল্লা প্রতিনিধি
মুরাদনগরে কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত বসতঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার মুরাদনগরে কালবৈশাখী ঝড়ে একটি টিনের ঘরের চাল ও খুঁটি ভেঙে পড়ে নুরুল ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চাপিতলা ইউনিয়নের রাজা চাপিতলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নুরুল ইসলাম ওই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে নিজ বাড়ির টিনের চালের ঘরে কাজ করছিলেন নুরুল ইসলাম। এ সময় হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হলে ঘরের টিনের চাল ও খুঁটি ভেঙে তাঁর ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিউল আলম জানান, নিহত নুরুল ইসলামের পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ঝড়নিহতমুরাদনগরজেলার খবরকালবৈশাখী ঝড়
