১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

রাজধানীর ডেমরায় কোনাপাড়া এলাকায় একটি সুইমিংপুলে গোসলে নেমে সাকিব হোসেন (২২) নামে এক কলেজছাত্র পানিতে তলিয়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে বন্ধু ও স্বজনেরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেলা ২টার দিকে চিকিৎসক সাকিবকে মৃত ঘোষণা করেন।
আজ রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কোনাপাড়া শামছি স্পোর্টস গ্যালারির সুইমিংপুলে ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাকিব হোসেন দনিয়া কলেজের শিক্ষার্থী ও আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন।
হাসপাতালে সাকিবের বন্ধু মো. রিফাত পাটোয়ারী জানান, সকালে তাঁরা ১৬ জন বন্ধু মিলে ডেমরা কোনাপাড়া শামসি স্পোর্টস গ্যালারি ৩২০০ টাকা দিয়ে ভাড়া নেন। সেখানে ফুটবল খেলেন তারা। এরপর সেখানকার সুইমিংপুলে গোসল করতে নামেন। গোসল করার সময় একপর্যায়ে পানিতে তলিয়ে যান সাকিব। সে সময় সেখানে থাকা দুজন স্টাফের মাধ্যমে সাকিবকে পানি থেকে উদ্ধার করা হয় এবং দ্রুত কোনাপাড়ার একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
সাকিবের বাবা মো. আরিফ হোসেন জানান, কদমতলি দনিয়া বড়বাড়ি তাদের স্থানীয় বাড়ি। সাকিব দনিয়া কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। সাকিব তাঁদের একমাত্র সন্তান। সকালে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে বেড়িয়ে যান সাকিব। দুপুরের দিকে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন–সাকিব কোনাপাড়া সুইমিংপুলে গোসলে নেমে পানিতে ডুবে গেছে।
সাকিব সাঁতার জানতেন না বলে জানিয়েছেন তার বাবা আরিফ হোসেন।
এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ডেমরা থানা–পুলিশ তদন্ত করছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় পুকুর থেকে বল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে দেড় বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের দ্বিজয়পুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার আল মামুন জানান, কয়েদি দুলালের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। রাজশাহীর হাসপাতালে ছেলে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁরা জানান, মরদেহ বাড়ি নেওয়ার আগে তাঁরা কারাফটকে আনতে চান।২১ মিনিট আগে
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ গঠন করেন।২১ মিনিট আগে
ফেনীর বুক চিরে বয়ে যাওয়া ছোট ফেনী নদীর অব্যাহত ভাঙনে বিলীন হচ্ছে শত শত একর ফসলি জমি, ঘরবাড়ি ও সরকারি-বেসরকারি নানা স্থাপনা। এই ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আজ রোববার (৩ মে) সকালে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় ছোট ফেনী নদী সেতুসংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধন করেছেন।২৪ মিনিট আগে