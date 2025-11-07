Ajker Patrika

জয়পুরহাট

বাড়িতে ভাত খাইতে গেলেও নাকি রবিউলের অনুমতি নিতে হবে—ডাকাতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।

জয়পুরহাটে চাতালের হাউসে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

স্টেশনমাস্টারের দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে মানববন্ধন

এনসিপি হয় সরকারি দল, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায়: সারজিস

এনজিওর বিরুদ্ধে ৫০ শিক্ষকের জামানত ও বেতন আটকে রাখার অভিযোগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

জয়পুরহাটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টা

ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

‘ধর্ষণচেষ্টা’, যুবকের গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন গৃহবধূ

স্কুলের দুটি কক্ষ থেকে ৮ ফ্যান চুরি, নিয়ে গেছে ফুটবলও

‘বিকাশ নম্বরে ৭০ হাজার টাকা পাঠান, না পাঠালে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করা হবে’

ভোরে হোটেল, দুপুরে কলেজ: বাবার হাত ধরেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বুনছেন নাসরিন

১১ লাখ টাকা আত্মসাৎ: যাত্রাবাড়ীর মামলার আসামি জয়পুরহাটে গ্রেপ্তার

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

জয়পুরহাটে নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা

ভারতে আটক একই পরিবারের ৫ জনকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

