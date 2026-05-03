সিলেটে ট্রাক-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ জন নিহত

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে আটজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত আরও আটজন। তাঁদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ রোববার (৩ মে) সকালে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার তেলিবাজার এলাকায় কাঁঠালবোঝাই ট্রাক ও শ্রমিকবাহী ডিআই পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগের বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে বলে জানা গেছে। তাঁরা বিল্ডিংয়ের ছাদ ঢালাইয়ের কাজে সিলেট শহর থেকে সুনামগঞ্জে যাচ্ছিলেন।
বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম।
মনজুরুল আলম বলেন, ডিআই পিকআপে করে শ্রমিকেরা সুনামগঞ্জের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। আর কাঁঠালবাহী ট্রাক ওই পথ দিয়ে আসতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হয়েছেন আর হাসপাতালে গিয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় অন্তত আটজন আহত হয়েছেন।
অতিরিক্ত উপকমিশনার আরও বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই দুই গাড়ির চালক পালিয়ে গেছেন। তবে ট্রাকের হেল্পারকে আটক করা হয়েছে।
নিহত আটজনের মধ্যে চারজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন সিলেটের জালালাবাদ থানার সুজাত আলীর ছেলে বদরুল (৩০), সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের মৃত খরম আলীর ছেলে মো. সুরুজ আলী (৬০), একই গ্রামের আব্দুল বাসিরের মেয়ে মোছা. মুন্নি (৩৫) এবং নূর সালামের ছেলে ফরিদুল (৩৫)।
