Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে তীব্র লোডশেডিং, চাহিদার ৪৫ শতাংশ বিদ্যুৎ মিলছে

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে তীব্র লোডশেডিং, চাহিদার ৪৫ শতাংশ বিদ্যুৎ মিলছে
প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাটে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কম থাকায় লোডশেডিং এর মাত্রা বেড়েছে অত্যধিক। এতে জেলার বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকেরা দুর্ভোগে পড়েছেন। স্থানীয়দের ভাষ্য, ঘন ঘন বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া করায় দৈনন্দিন জীবন ও বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কালাই জোনাল অফিসের ডিজিএম প্রকৌশলী মো. জোবায়ের আলী বসুনীয়া আজ সোমবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, কালাই উপজেলায় ২৪ ঘণ্টায় যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন, তার বিপরীতে বর্তমানে মাত্র ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বসুনীয়া বলেন, ২-৩ ঘণ্টা পরপর লোডশেডিং হচ্ছে। বর্তমানে দিনরাতে গড়ে ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে, আর বাকি সময় লোডশেডিং অব্যাহত থাকছে। বিদ্যুতের প্রাপ্তি বাড়লে লোডশেডিংয়ের পরিমাণও কমে আসবে।

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার আবু উমাম মো. মাহবুবুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুরো জেলায় ২৪ ঘণ্টায় বিদ্যুতের চাহিদা ৬২ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে বর্তমানে চাহিদার প্রায় ৪৫ শতাংশ বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে জেলার বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর মতে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় গতকাল ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ১৫ বার লোডশেডিং হয়েছে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বিশেষ করে শিক্ষার্থী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বিদ্যুৎনির্ভর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বিষয়:

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