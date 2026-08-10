Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশি তরুণের লাশ হস্তান্তর করল ভারত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশি তরুণের লাশ হস্তান্তর করল ভারত
মো. তারা মিয়া। ছবি:সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত বাংলাদেশি তরুণ মো. তারা মিয়ার (১৯) মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার চাতলাপুর শুল্ক স্টেশন ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকায় বিএসএফ ও বিজিবির পতাকা বৈঠকের পর ভারতীয় পুলিশ কুলাউড়া থানা-পুলিশের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করে। এ সময় নিহতের বড়ভাই রাজু মিয়া মরদেহ গ্রহণ করেন।

নিহত তারা মিয়া উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের মুরইছড়া বস্তির বাসিন্দা আব্দুল মালেকের ছেলে।

কুলাউড়া থানার পুলিশ ও বিজিবির সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় তারা মিয়ার মরদেহ হস্তান্তরের জন্য চাতলাপুর শুল্ক স্টেশন ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকায় পতাকা বৈঠক হয়।

কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, দুই দেশের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শেষে চাতলাপুর স্থলবন্দর সীমান্ত দিয়ে ভারতীর পুলিশ কুলাউড়া থানা পুলিশের কাছে তারা মিয়ার মরদেহ হস্তান্তর করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে নিহতের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে গত শনিবার দিবাগত রাতে তারা মিয়াসহ ৪-৫ বাংলাদেশি যুবক অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ সময় বিএসএফের টহল দল তাঁদের গতিরোধের চেষ্টা করলে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তারা মিয়া নিহত হন।

বিষয়:

সীমান্তকুলাউড়ামৌলভীবাজারবিএসএফবিজিবিভারতসিলেট বিভাগ
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