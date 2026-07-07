জয়পুরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় নারীসহ নিহত ২

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হন আরও পাঁচজন। আজ মঙ্গলবার (৭ জুলাই) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বনখুর এলাকায় জয়পুরহাট-পাঁচবিবি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশাচালক পাঁচবিবি শহরের বাসিন্দা তৌহিদ হোসেন ও পাঁচবিবি উপজেলার বীরনগর গ্রামের এক অজ্ঞাতনামা নারী যাত্রী। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন বীরনগর গ্রামের শেফালী, বাসন্তী ও কেশোমনি। অন্য দুজনের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
জানা গেছে, পাঁচবিবি উপজেলার বীরনগর এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে জয়পুরহাটের উদ্দেশে ছেড়ে আসা একটি অটোরিকশা বনখুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজনকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে জয়পুরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানান, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একজনের একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ দুটি জয়পুরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। প্রাথমিকভাবে ট্রাকের অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
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