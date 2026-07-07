Ajker Patrika
En
ফেনী

বাড়ি ফেরা হলো না মাদ্রাসাছাত্রী উম্মে হাবিবার

ফেনী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ২১: ৫২
বাড়ি ফেরা হলো না মাদ্রাসাছাত্রী উম্মে হাবিবার
মাদ্রাসাছাত্রী উম্মে হাবিবা । ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর দাগনভূঞায় মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় উম্মে হাবিবা (৮) নামের এক শিশুশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় চালক পালিয়ে গেলেও অটোরিকশাটি জব্দ করেছে থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের বাতশিরি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

উম্মে হাবিবা ওই এলাকার জামাল মুহুরি বাড়ির প্রবাসী মো. শহীদ উল্যাহর মেয়ে। সে স্থানীয় বাতশিরি তালিমুল কোরআন মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

নিহত ছাত্রীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মাদ্রাসা ছুটির পর সহপাঠীদের সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল হাবিবা। বাতশিরি এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে ছুটে আসা দ্রুতগতির একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা তাকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় হাবিবা। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। চালক পালিয়ে গেলেও অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

ফেনীমাদ্রাসা-ছাত্রীদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগদাগনভূঞা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত