সাটুরিয়ায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, স্বামী আটক

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার হরগজ ইউনিয়নের হরগজ বেপারীপাড়া গ্রামে সুফিয়া খাতুন (৫০) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের স্বামী মো. ইসমাইল হোসেনকে (৫৫) আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। আজ সকালে সুফিয়া খাতুনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সাটুরিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং নিহতের স্বামীকে থানায় নিয়ে যায়।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্যে মিল পাওয়া যায়নি। নিহতের ছেলে ইসরাফিল (২৫) দাবি করেন, তার মা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
নিহতের বড় ভাই রমজান আলী এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে অভিযোগ করেন, তার বোনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, `আমার বোন কোনো অবস্থাতেই আত্মহত্যা করতে পারে না। তাকে মারধর করে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। আমি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'
সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন জানান, নিহতের হাত ও পেটে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে।
মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন আরও জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
পুলিশের দাবি, তদন্তের স্বার্থে সব দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতেই রহস্যজনক এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা হবে।
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