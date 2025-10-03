জুলাই সনদ ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হবে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আজ শুক্রবার ঝিনাইদহের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্ক মিলনায়তনে সংবাদকর্মীদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন। ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে সরকারি-বেসরকারি, সাংবিধানিক সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই আমলে প্রশাসনে যাঁরা কর্মরত ছিলেন, যাঁরা বড় ধরনের অপরাধে জড়িত ছিলেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই চাকরি করবেন, তবে সরকার তাঁদের অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।’
সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার একটি মন্তব্যের বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্যের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নেই। তবে প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্যে দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই।’
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আরও বলেন, জুলাই সনদ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। এখানে আইনগত কোনো বাধা নেই।
ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটনের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, ঢাকায় ঝিনাইদহ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মেহেদী হাসান পলাশ, সাধারণ সম্পাদক শাহনাজ বেগম পলি, ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, জেলা দোকানমালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা। সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল।
