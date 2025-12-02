ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুরের তাল মিলের সামনের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পুলিশ সদস্য হলেন আনিসুর রহমান (৪৫)। তিনি কোটচাঁদপুর থানার ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মহেশপুরে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রামনগর এলাকায়।
জানা গেছে, মহেশপুর থেকে মোটরসাইকেলে কোটচাঁদপুর থানায় যাচ্ছিলেন আনিসুর। তাল মিলের সামনে পৌঁছালে তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি। স্থানীয় বাসিন্দারা কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ‘আনিসুর রহমান কোটচাঁদপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাসা মহেশপুর হওয়ায় সেখান থেকে যাওয়া-আসা করতেন। আজ সকালে থানায় আসার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি মারা গেছেন। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।’
বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ফরহাদ হোসেন রাজু (৩০) নামের এক মাইক্রোবাসের চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
মৃত রাজু উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মুছার বাপের বাড়ির মো. হারুনুর রশীদের ছেলে।
মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই মো. রাহুল জানান, আজ সকালে পরিবারের সদস্যরা রাজুকে নিজঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মরদেহ নিচে নামিয়ে ফেলেন।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ক্যাম্পাসে লিজ দেওয়া জমিতে বাংলা মদ তৈরির একটি গোপন কারখানায় অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের জীববিজ্ঞান অনুষদের পেছনে গ্রিনহাউস এলাকার ব্রিজের উত্তর পাশের জমিতে গড়ে তোলা কারখানাটিতে এই অভিযান চালায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কাননসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি দল এই অভিযান পরিচালনা করে। তিন ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে আটক দুজনের মধ্যে একজন হলেন সুমন চাকমা। তাঁর সঙ্গে আটক নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।
জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জমিটি লিজ নিয়েছেন বখতিয়ার ফকির নামের এক ব্যক্তি। সেই লিজের জমিতে ১৫ বছর ধরে চাষাবাদ করেন সুমন চাকমা। এই জমিতে একটি ছোট বেড়ার ঘরে তিনি থাকেন। তাঁর ঘরের সামনে দুটি গোয়ালঘর, আর পেছনের লম্বা বারান্দায় বাংলা মদ বানানোর গোপন কারখানা গড়েছেন তিনি।
জীববিজ্ঞান অনুষদের পুকুরপাড় এলাকায় নিয়মিত বহিরাগত ব্যক্তিদের আনাগোনা এবং কিছু শিক্ষার্থীর ঘনঘন যাতায়াতে সন্দেহ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ শুরু করে। পরে নিশ্চিত তথ্য পাওয়ার পর গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, নিরাপত্তা দলের সুপারভাইজারসহ সাত-আটজনের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে সুমনের বাড়ি ঘিরে ফেলে। অভিযানে প্রায় ৩০ লিটার বাংলা মদভর্তি একটি ড্রাম, ৫ লিটারের একটি ডেকচি, আরও ৫ লিটার বোতলজাত মদসহ বিপুল পরিমাণ মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি মদ বিক্রির হিসাব-নিকাশসংবলিত বেশ কিছু নোটবুক জব্দ করা হয়েছে। বন্য শূকর, হরিণ, বন্য মুরগিসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণী শিকার করে মাংস বিক্রির কথাও জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন সুমন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন বলেন, ‘আমরা গতকাল অভিযান চালিয়ে দুজনকে বিপুল পরিমাণ মদসহ আটক করেছি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সুমন চাকমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিজ নেওয়া জমিতে অবৈধভাবে মদের কারখানা পরিচালনার অপরাধে সংশ্লিষ্ট লিজ বাতিল করা হবে এবং অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার অভিযোগে আর্থিক জরিমানার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।
শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুর জেলার শিবচরে একটি ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে কমপক্ষে ১৫ জন। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুতে ঢাকা-ভাঙ্গাগামী লেনে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী বাসটি। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। বাকি দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত রয়েছে পুলিশ।
প্রতাপ দাস নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমি অন্য একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দে যাত্রীবাহী বাস সামনে থাকা পণ্যবাহী ট্রাকের মধ্যে ঢুকে গেল। দুর্ঘটনায় বাসের সামনের দিকের যাত্রীদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।’
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের পুলিশ উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত রয়েছে। আহতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন।’
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে রকি (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি মুদিদোকানের কর্মচারী ছিলেন।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর বড় গ্রাম মাতবর বাজারে হারিকেন ফ্যাক্টরি আশরাফাবাদ হাইস্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক ভোর পৌনে ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে পথচারী মো. রানা জানান, রাতে মাতবর বাজার আশরাফাবাদ হাইস্কুলের সামনে এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। দেখতে পেয়ে দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে ওই যুবককে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
তবে কে বা কারা তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছে, তা দেখেননি তিনি। নিহত রকির বাবা আবু সাঈদ জানান, তাঁদের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার দুধখালী গ্রামে। বর্তমান কামরাঙ্গীরচর চেয়ারম্যান বাড়ি মোড় বড়গ্রাম এলাকায় বসবাস করছেন। রকি একটি মুদিদোকানে কাজ করতেন। ভোরে খবর পান কে বা কারা রকিকে ছুরিকাঘাত করেছে। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেলে এসে রকির মরদেহ দেখতে পান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মো. ফারুক জানান, ওই যুবকের দুই পায়ের ঊরুতে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। কামরাঙ্গীরচর থানা-পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
