ঝিনাইদহে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের অদূরে বাবরা রেলগেটে অজ্ঞাতনামা (৬০) এক নারী ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। রোববার সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে তিনি কাটা পড়েন। চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে তাঁর শরীর দুই খণ্ড হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, মারা যাওয়া ওই নারী মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন।
রেললাইনের পাশে মাঠে কাজ করা হাসেম আলী নামের এক কৃষক বলেন, ‘ট্রেন আসার আগে তাঁকে রেলগেট এলাকায় ঘুরতে দেখেছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী।’
মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ট্রেনের চালকের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বাবরা রেলগেট এলাকায় এক নারী কাটা পড়েছেন। পরে লোকজন পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে যশোর রেল পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে।’
