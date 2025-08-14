ঝিনাইদহে সড়কে প্রাণ গেল দুই স্কুলছাত্রের

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। গতকাল বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো দড়িগোবিন্দপুর গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে আরাফাত হোসেন (১৬) এবং একই গ্রামের ইমরান হোসেনের ছেলে শিহাব (১৬)। আরাফাত ঝিনাইদহ শহরের মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের এবং শিহাব কাঞ্চননগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
স্থানীয়রা জানায়, রাত ৮টার দিকে শিহাব ও আরাফাত মোটরসাইকেলে পার্শ্ববর্তী বয়েরাতলা বাজারে যাচ্ছিল। পথে দড়িগোবিন্দপুর মৌরিবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সঙ্গে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন আহত হয়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শিহাব, আরাফাত ও বাইসাইকেলচালককে ফরিদপুরে রেফার্ড করে। ফরিদপুরে নেওয়ার পথে শিহাব এবং ঢাকায় নেওয়ার পথে আরাফাত মারা যায়।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাতে দুই মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। গতকাল বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো দড়িগোবিন্দপুর গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে আরাফাত হোসেন (১৬) এবং একই গ্রামের ইমরান হোসেনের ছেলে শিহাব (১৬)। আরাফাত ঝিনাইদহ শহরের মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের এবং শিহাব কাঞ্চননগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
স্থানীয়রা জানায়, রাত ৮টার দিকে শিহাব ও আরাফাত মোটরসাইকেলে পার্শ্ববর্তী বয়েরাতলা বাজারে যাচ্ছিল। পথে দড়িগোবিন্দপুর মৌরিবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সঙ্গে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন আহত হয়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শিহাব, আরাফাত ও বাইসাইকেলচালককে ফরিদপুরে রেফার্ড করে। ফরিদপুরে নেওয়ার পথে শিহাব এবং ঢাকায় নেওয়ার পথে আরাফাত মারা যায়।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাতে দুই মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীরা স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের মারধর করেছে বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ করে গোটা হাসপাতাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় কর্মচারীরা।৬ মিনিট আগে
বালু পাথর চুরির মামলায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আলমগীর আলম নামে এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের খাঁয়েরগাওয়ের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
সিলেটে প্রশাসনের অভিযানে ৭০টি ট্রাকে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। পাথরগুলো নদীতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথর থেকে অবৈধভাবে পাথর লুট ও পাচারের বিরুদ্ধে বুধবার রাত থেকে অভিযান শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত এ সব পাথর...২৩ মিনিট আগে
রেলপথ অবরোধের পর এবার স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে যমুনা সেতুতে ব্লকেড দিয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ে সিরাজগঞ্জ মহাসড়কে এ কর্মসূচি শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে