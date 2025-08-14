Ajker Patrika
ঝিনাইদহে সড়কে প্রাণ গেল দুই স্কুলছাত্রের

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
নিহত শিহাব ও আরাফাত। ছবি: সংগৃহীত
নিহত শিহাব ও আরাফাত। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। গতকাল বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো দড়িগোবিন্দপুর গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে আরাফাত হোসেন (১৬) এবং একই গ্রামের ইমরান হোসেনের ছেলে শিহাব (১৬)। আরাফাত ঝিনাইদহ শহরের মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের এবং শিহাব কাঞ্চননগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

স্থানীয়রা জানায়, রাত ৮টার দিকে শিহাব ও আরাফাত মোটরসাইকেলে পার্শ্ববর্তী বয়েরাতলা বাজারে যাচ্ছিল। পথে দড়িগোবিন্দপুর মৌরিবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সঙ্গে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন আহত হয়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শিহাব, আরাফাত ও বাইসাইকেলচালককে ফরিদপুরে রেফার্ড করে। ফরিদপুরে নেওয়ার পথে শিহাব এবং ঢাকায় নেওয়ার পথে আরাফাত মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাতে দুই মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহসংঘর্ষনিহতখুলনা বিভাগস্কুলছাত্রঝিনাইদহ সদরজেলার খবরমোটরসাইকেল
