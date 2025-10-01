Ajker Patrika
যশোরে বজ্রপাতে বিএনপি নেতার মৃত্যু

­যশোর প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ৫৪
যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়নের গাইদগাছি গ্রামে বজ্রপাতে আব্দুল হাকিম সর্দার (৬৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে প্রবল বর্ষণের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া হাকিম সর্দার বসুন্দিয়া ইউনিয়নের খোলাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং বসুন্দিয়া ইউনিয়ন বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

যশোরের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হাসনাত বলেন, সকাল ৮টার দিকে তিনি গাইদগাছি গ্রামের একটি ঘেরে মাছ ধরতে যান। এ সময় বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

সাভারে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

পাবনায় পরকীয়ার জেরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, আটক ১

ফরিদপুরে বাস-কুরিয়ার কার্গোর মুখোমুখি সংঘর্ষ: কার্গোচালক আশঙ্কাজনক, আহত বেশ কয়েকজন

