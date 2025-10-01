যশোরে বজ্রপাতে বিএনপি নেতার মৃত্যু

যশোর প্রতিনিধি
যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়নের গাইদগাছি গ্রামে বজ্রপাতে আব্দুল হাকিম সর্দার (৬৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে প্রবল বর্ষণের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া হাকিম সর্দার বসুন্দিয়া ইউনিয়নের খোলাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং বসুন্দিয়া ইউনিয়ন বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
যশোরের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হাসনাত বলেন, সকাল ৮টার দিকে তিনি গাইদগাছি গ্রামের একটি ঘেরে মাছ ধরতে যান। এ সময় বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
