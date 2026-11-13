চৌগাছায় পরিত্যক্ত ১৪৭ বোতল ফেয়ারডিল উদ্ধার

চৌগাছায় পরিত্যক্ত ১৪৭ বোতল ফেয়ারডিল উদ্ধার
যশোরের চৌগাছায় স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) যৌথ অভিযানে ১৪৭ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপ ফেয়ারডিল উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে চৌগাছা উপজেলার বর্ণি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব সিরাপ পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
বিকেলে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসআরবি-৬ যশোর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. ইমামীম মুবীন সরকার সুমন জানান, যৌথ অভিযানে ফেয়ারডিলের বোতলগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পরে সেগুলো চৌগাছা থানায় হস্তান্তর করা হয়।