Ajker Patrika
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এনসিসি ব্যাংকে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
এনসিসি ব্যাংকে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ‘রিলেশনশিপ অফিসার (ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং): এও–অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার (ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং): এও-অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/মাস্টার্স (বিশেষত ব্যবসায়) ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ নভেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

বিষয়:

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