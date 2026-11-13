টয়লেট ক্লিনার থেকে ট্রিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্যের অধিপতি: জেনসেনের অবিশ্বাস্য উত্থান ও নাটকীয় প্রস্থান

টয়লেট ক্লিনার থেকে ট্রিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্যের অধিপতি: জেনসেনের অবিশ্বাস্য উত্থান ও নাটকীয় প্রস্থান
শৈশবে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ভাঙা ইংরেজি বলার কারণে সহপাঠীদের বুলিংয়ের শিকার হয়েছিলেন তিনি। বোর্ডিং স্কুলে শৌচাগার পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে কৈশোরে রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ—জীবনের শুরুটা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। সেই সাধারণ কিশোরই পরবর্তীতে বদলে দিলেন আধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বকে; গড়ে তুললেন সাড়ে চার ট্রিলিয়ন (৪.৫ ট্রিলিয়ন) ডলার বাজারমূল্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রযুক্তি সাম্রাজ্য।
বলা হচ্ছে বিশ্বখ্যাত চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘এনভিডিয়া’ (Nvidia)-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াংয়ের কথা। দীর্ঘ ৩৩ বছর প্রতিষ্ঠানটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) সকালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও পরিচালনা পর্ষদ থেকে তাঁর আকস্মিক পদত্যাগের মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।
কঠিন শৈশব ও সংগ্রামের দিনগুলো
১৯৬৩ সালে তাইওয়ানের তাইপেইতে জন্মগ্রহণ করেন জেন-হসুন হুয়াং। শৈশবের কিছু সময় থাইল্যান্ডে কাটানোর পর উন্নত ভবিষ্যতের আশায় তাঁর বাবা-মা তাঁকে ও তাঁর ভাইকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেন। আমেরিকানদের উচ্চারণের সুবিধার্থে নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘জেনসেন’।
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের এক ছোট শহরের বোর্ডিং স্কুলে শুরু হয় তাঁর সংগ্রাম। এক আত্মীয়ের পরামর্শে তাঁর বাবা-মা ভেবেছিলেন এটি একটি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কিন্তু বাস্তবে সেটি ছিল মূলত বখাটে বা সমস্যাগ্রস্ত কিশোরদের সংশোধনাগার ধাঁচের স্কুল। বয়স কম হওয়ায় সেখানে থেকে পাশের একটি সরকারি স্কুলে তামাক চাষিদের সন্তানদের সঙ্গে পড়াশোনা করতেন জেনসেন।
ইংরেজিতে দুর্বল হওয়ায় স্কুলে নিয়মিত বুলিংয়ের শিকার হতেন তিনি, এমনকি তাঁকে শৌচাগারও পরিষ্কার করতে হতো। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনপিআর-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা খুব কঠোর পরিশ্রম করতাম, মন দিয়ে পড়াশোনা করতাম। সেখানকার ছেলেরা বেশ রুক্ষ ছিল। তবে দিনশেষে আমি সেই সময়টাকে ভালোবেসেছিলাম।’
পরবর্তীতে তাঁর বাবা-মা ওরেগন অঙ্গরাজ্যে থিতু হলে জেনসেন সেখানে চলে যান। কৈশোরে পকেট খরচের জন্য ‘ডেনিস’ নামক একটি সাধারণ রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ নেন তিনি। হাইস্কুলের কম্পিউটার ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র ২০ বছর বয়সে প্রকৌশল বিদ্যায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। সেখানেই পরিচয় হয় তাঁর স্ত্রী লরির সঙ্গে।
ডেনিস রেস্তোরাঁর টেবিল থেকে এআই বিপ্লব
পড়াশোনা শেষে এএমডি (AMD) এবং এলএসআই লজিকে চিপ ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু করেন হুয়াং। ১৯৯৩ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সিলিকন ভ্যালির সেই পরিচিত ‘ডেনিস’ রেস্তোরাঁর একটি টেবিলে বসে মাত্র ৪০ হাজার ডলার পুঁজিতে প্রতিষ্ঠা করেন ‘এনভিডিয়া’।
তাঁদের লক্ষ্য ছিল এমন শক্তিশালী চিপ তৈরি করা যা সাধারণ কম্পিউটারের চেয়ে অনেক জটিল থ্রি-ডি গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবে। ১৯৯৯ সালে এনভিডিয়া বিশ্বের প্রথম জিপিইউ বা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বাজারে আনে। প্রাথমিকভাবে ভিডিও গেমের মান উন্নত করার জন্য এই চিপ তৈরি করা হলেও, পরবর্তীতে দেখা যায় চ্যাটজিপিটি বা ক্লডের মতো আধুনিক জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালনার জন্য এই চিপই সবচেয়ে কার্যকর।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্বব্যাপী জোয়ারে এনভিডিয়ার চিপের চাহিদা আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। ৭০ শতাংশের বেশি মুনাফা অর্জন করে কোম্পানিটি পৌঁছে যায় সাড়ে চার ট্রিলিয়ন ডলারের উচ্চতায়, যা বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, কোম্পানিতে থাকা প্রায় ৩ দশমিক ৬ থেকে ৪ শতাংশ শেয়ারের সুবাদে জেনসেন হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৬ হাজার কোটি (১৬০ বিলিয়ন) ডলারে।
চামড়ার জ্যাকেট ও তাইওয়ানের ‘মহাতারকা’
চার বছর আগেও প্রযুক্তিপ্রেমীদের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা পরিচিত ছিলেন না জেনসেন হুয়াং। কিন্তু এআই বিপ্লবের পর তিনি হয়ে ওঠেন প্রযুক্তি বিশ্বের রকস্টার। কালো টি-শার্ট আর কালো চামড়ার জ্যাকেট হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব ব্র্যান্ড—যার পেছনে ছিল তাঁর স্ত্রী লরির পছন্দ। এমনকি তাঁর বাহুতে এনভিডিয়ার লোগোর একটি উল্কিও (ট্যাটু) রয়েছে।
জন্মভূমি তাইওয়ানে তিনি একজন মহাতারকার মতো জনপ্রিয়। সেখানে গেলে অটোগ্রাফ ও সেলফির জন্য ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরেন, এমনকি তিনি কোন সেলুনে চুল কাটান বা রাতের বাজারে কী খান, তা নিয়েও সংবাদমাধ্যমে খবর হয়।
তবে সহকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন এক জটিল ও অত্যন্ত কঠোর মানুষ। একদিকে যেমন তিনি কর্মীদের আগলে রাখতেন, অন্যদিকে ভুল করলে তীব্র ভর্ৎসনা করতেও ছাড়তেন না। কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বিখ্যাত সতর্কবার্তা ছিল—‘কোম্পানিটা সবসময়ই দেউলিয়া হওয়া থেকে মাত্র ৩০ দিন দূরে থাকে।’
সাফল্যের চূড়ায় এসে বিতর্ক ও প্রস্থান
শূন্য থেকে শিখরে ওঠা এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তার ৩৩ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটে এক অপ্রত্যাশিত ও বিতর্কিত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে।
চীনে উন্নত চিপ রপ্তানির মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন হুয়াং। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে উঠে আসে, সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘মেগাস্পিড’-এর সাবেক নির্বাহী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে জেনসেনের পরকীয়ার সম্পর্ক রয়েছে, যাঁকে চীনের গোয়েন্দা সংস্থা ‘হানি ট্র্যাপ’ বা গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করছিল বলে সন্দেহ করা হয়।
গত ৮ নভেম্বর কর্মীদের কাছে লেখা এক চিঠিতে জেনসেন হুয়াং স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত থাকার কথা স্বীকার করে ক্ষমা চান এবং এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এরপর এনভিডিয়ার আরেক নারী নির্বাহীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে এলে চাপের মুখে বৃহস্পতিবার তিনি পদত্যাগ করেন।
বিতর্কিত প্রস্থান সত্ত্বেও, শূন্য হাতে আমেরিকায় পা রাখা এক অভিবাসী কিশোর থেকে আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুগের অন্যতম প্রধান স্থপতি হয়ে ওঠার জেনসেন হুয়াংয়ের এই গল্প প্রযুক্তি বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।