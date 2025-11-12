Ajker Patrika

নাশকতা রোধে বেনাপোল বন্দরে নিরাপত্তা জোরদার

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
নাশকতা রোধে বেনাপোল বন্দরে নিরাপত্তা জোরদার। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউনকে (১৩ নভেম্বর) কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড এড়াতে যশোরের বেনাপোল বন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রবেশে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বন্দর ব্যবহারকারীদের পরিচয়পত্র ও সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশির পর অনুমতি মিলছে বন্দরে ঢোকার।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বেনাপোল বন্দরের পরিচালক শামিম হোসেন জানান, এখন পর্যন্ত নাশকতার কোনো তথ্য গোয়েন্দা সংস্থার কাছে নেই। তবে বন্দরে নিরাপত্তাব্যবস্থা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে জোরদার রাখা হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের নাশকতা না ঘটে।

শামিম হোসেন আরও জানান, বন্দরের নিরাপত্তায় ১৬৩ জন আনসার, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার ১২৯ জন ও আর্মড ব্যাটালিয়ন পুলিশের ৪০ জন সদস্য নিয়োজিত রয়েছেন। এ ছাড়া বন্দরে ৩৭৫টি সিসি ক্যামেরায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চলছে। বন্দর ফায়ার সার্ভিস টিমকে নাশকতামূলক ঘটনা রোধে সব সময় সজাগ রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচনের আগে আবারও দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। গত কয়েক দিনে রাজধানীতে ১০টি বাসে আগুন ও ২০টি ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। একজন বাসচালক নাশকতায় প্রাণ হারিয়েছেন। এতে নাশকতামূলক ঘটনা এড়াতে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) আবারও চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় যেকোনো মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও পথসভা আয়োজনের নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

এ ছাড়া বিমানবন্দরগুলোতে সতর্কতা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব আশঙ্কা থেকে দেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর বেনাপোলেও নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা।

বেনাপোল বন্দরের ৩৪টি পণ্যাগার ও কার্গো ভেহিকেল টার্মিনালে সব সময় প্রায় ২ লাখ টন পণ্য সংরক্ষিত থাকে। যার বাজারমূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। এসব পণ্যের নিরাপত্তায় নিরাপত্তাকর্মী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক মো. মোস্তাফিজ্জোহা সেলিম বলেন, ‘নির্বাচনের আগে আবারও দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এতে আমরা অনেকটা আতঙ্কিত। বন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার, যাতে দুর্বৃত্তরা নাশকতা ঘটাতে না পারে।’

