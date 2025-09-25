ইসলামপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু, অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি
ইসলামপুরে সাপের কামড়ে জাহিদুল ইসলাম নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের কান্দারচর গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে। এ ছাড়া, সাপের কামড়ে অসুস্থ হয়েছে ফাতেমাতুছ সাদিয়া নামে এক তরুণী। তিনি চিনাডুলী ইউনিয়নের গুঠাইল এলাকার বাসিন্দা এবং জামালপুর শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শিশু জাহিদুল ইসলাম ঘরের মেঝেতে খেলতে খেলতে ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্য রাখার মাচার নিচে ঢুকলে তাকে বিষধর সাপে কামড় দেয়। পরে স্বজনেরা উদ্ধার করে ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে গুঠাইল এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাতেমাতুছ সাদিয়াকে সাপে কামড় দেয়। স্বজনেরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।
ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসক জাকিয়া সুলতানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হাসপাতালে পৌঁছার আগেই শিশু জাহিদুলের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ফাতেমাতুছ সাদিয়া নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।’
