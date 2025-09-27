Ajker Patrika
জামালপুরে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
ওসমান হারুনী। ছবি: সংগৃহীত
ওসমান হারুনী। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে ওসমান হারুনী (৪৫) নামের এক সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছেন স্বজনেরা। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ইসলামপুর পৌর শহরের পলবান্ধা ধর্মকুড়া এলাকায় নিজ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

ওসমান হারুনী উপজেলার গোয়ালের চর ইউনিয়নের কুমিরদহ গ্রামের মৃত আবু তালেব মাস্টারের ছেলে।

জানা গেছে, সাংবাদিক ওসমান বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। তিনি মোহনা টেলিভিশনের জামালপুর প্রতিনিধি। এ ছাড়া তিনি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ইসলামপুর প্রতিনিধি ছিলেন। সম্প্রতি জামালপুর থেকে প্রকাশিত জামালপুর সংবাদ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন তিনি।

ওসমান হারুনীর স্ত্রী খাদিজা বেগম জানানা, অনেক দিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তাঁর স্বামী। আজ বেলা ১১টার দিকে ল্যাপটপ নিয়ে ওসমান তাঁর নিজের কক্ষে যান। বেলা ১টার দিকে বাড়ির ভেতর টিনশেড ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে পান স্বজনেরা। ওসমানের মৃত্যুর বিষয়ে খাদিজা বেগম বলেন, কেন তিনি ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এটি তাঁরা বুঝতে পারছেন না। আজ রাত ৮টার দিকে ইসলামপুর কেন্দ্রীয় ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে জানাজা শেষে সরকারি পৌর গোরস্তানে লাশ দাফন করা হয়।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিবারের সদস্যদের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জবাব ভাইরাল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

ইসরায়েলকে তুলোধুনোর পর ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ভিসা বাতিলের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

