Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে ছেলের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মারধরে বাবার মৃত্যু, আটক ৬

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরে ছেলের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মারধরে বাবার মৃত্যু, আটক ৬
প্রতীকী ছবি

জামালপুর সদর উপজেলায় ছেলের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মারধরে আব্দুল হাকিম (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ঝাওলা গোপালপুরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ এ ঘটনায় ছয়জনকে আটক করেছে।

নিহতের স্বজনেরা জানান, পাঁচ বছর আগে পাশের এলাকা নরুন্দি কচুনধরার কাদিউর রহমানের মেয়ের সঙ্গে আব্দুল হাকিমের ছেলে শামীমের বিয়ে হয়। এই দম্পতির সংসারে বনিবনা নিয়ে অশান্তি ঘিরে গতকাল রাতে আব্দুল হাকিমের বাড়িতে পারিবারিক সালিস বসে।

এতে ছেলে শামীমের শ্বশুরবাড়ির লোকজন আসেন। সালিসে দুই পক্ষের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ছেলের শ্বশুরসহ বাকিরা আব্দুল হাকিমকে মাটিতে ফেলে মারধর করতে শুরু করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুলিশ ছয়জনকে আটক করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

মারধরজামালপুরজামালপুর সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ