Ajker Patrika
জামালপুর

‘আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, কেন আমার ছেলেকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করল’

জামালপুর প্রতিনিধি 
‘আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, কেন আমার ছেলেকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করল’
জামালপুরের মাদারগঞ্জে আজ সোমবার রাতে পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনের (ইনসেটে) মরদেহর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নিহত পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনের (২৭) মরদেহ জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়েছে। আজ সোমবার (৪ মে) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার লালডোবা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তাঁর মরদেহের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় জামালপুর-৩ (মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ) আসনের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুমন চৌধুরী উপস্থিত অংশ নেন। পরে সাড়ে ৭টার দিকে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এর আগে বিকেল সোয়া ৩টার দিকে লিমনের মরদেহ বহনকারী গাড়ি তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হওয়া লিমনের মরদেহে দেখে স্বজনের কান্নায় ভেঙে পড়েন।

লিমনের বাবা জহুরুল হক বলেন, ‘আমি আমার ছেলেকে কখনো কোনো দিন কষ্ট দিইনি। আমার একটি সবচেয়ে বড় দুঃখ। কেন আমার ছেলেকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হলো। আমি তাঁকে কখনো একটি চড়-থাপ্পড়ও দিইনি, শুধু মুখে শাসন করেছি।’

জহুরুল হক আরও বলেন, ‘ছেলে সব সময় আমাকে বলত–আব্বু, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না। তোমার চাকরি করার দরকার নেই। প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য করো। আমি বলতাম–ব্যবসা করতে তো টাকা লাগে। আমার তো সে টাকা নেই।’ এ কথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

লিমনের বাবা বলেন, ‘দেশে বা বিদেশে যেসব ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে, এমন ঘটনা যেন আর কারও সঙ্গে না ঘটে। বৃষ্টি মেয়েটিকেও আমি নিজের মেয়ের মতোই মনে করতাম। আমার ছেলে ও বৃষ্টিকে যারা হত্যা করেছে, তাঁদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি জানাই।’

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, লিমনের বাবা জহুরুল হক ১৯৯৪ সালে পরিবারসহ ঢাকায় চলে যান এবং একটি টেক্সটাইল কারখানায় চাকরি করেন। তবে তাঁরা নিয়মিত গ্রামের বাড়িতে যাতায়াত করতেন না। লিমন ২০১৪ সালে গাজীপুরের মাওনা মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ২০১৬ সালে বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় পিএইচডি করতে যান।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসেছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী লিমনের মরদেহযুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসেছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী লিমনের মরদেহ

তিনি সেখানে ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান ও নীতিমালা বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করছিলেন। গত ১৬ এপ্রিল জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি নিখোঁজ হন। পরে ২৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে লিমনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় জামিল আহমেদ লিমন রুমমেটকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাষ্ট্র পুলিশ। দুই দেশের আইন প্রক্রিয়া শেষে সোমবার সকাল ৮টা ৪৭ মিনিটে লিমনের মরদেহবাহী উড়োজাহাজটি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখান থেকে তাঁর স্বজনেরা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীজামালপুরহত্যাফ্লোরিডাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

এমপির ফোনে মোটরসাইকেলে ছুটে এলেন ইউএনও

সম্পর্কিত

জাবি অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাইয়ের নতুন কমিটি: সভাপতি দৌলতুন্নাহার, সম্পাদক নেছার আহমেদ

জাবি অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাইয়ের নতুন কমিটি: সভাপতি দৌলতুন্নাহার, সম্পাদক নেছার আহমেদ

‘আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, কেন আমার ছেলেকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করল’

‘আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, কেন আমার ছেলেকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করল’

বরিশালে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ

বরিশালে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ

বরিশালে কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা উদ্বোধন

বরিশালে কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা উদ্বোধন