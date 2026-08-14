লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ বৃদ্ধা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন গাছতলায়, উপড়ে পড়ে গেল প্রাণ

তীব্র গরম ও ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ির পাশে গাছতলায় বসেছিলেন ৯০ বছর বয়সী ছমিরন বেগম। হঠাৎ সেই গাছটি উপড়ে তাঁর ওপর পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ পৌর শহরের ফকিরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ছমিরন বেগম ওই এলাকার মৃত গোলাপ উদ্দিনের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তীব্র গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় বাড়ির পাশে একটি গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ছমিরন বেগম। এ সময় কোনো ঝড়-বাতাস ছাড়াই হঠাৎ গাছটি উপড়ে তাঁর ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয়দের ধারণা, গাছটির শিকড় দুর্বল হয়ে যাওয়ায় কিংবা মাটিতে শিকড়ের দৃঢ়তা না থাকায় হঠাৎ সেটি উপড়ে পড়ে।
দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘গাছ পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর পেয়েছি। তবে এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
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