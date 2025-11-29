Ajker Patrika

শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় কিশোর নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
সিফাত। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুত গতির মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় সিফাত নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার জৈনাবাজার-শৈলাট আঞ্চলিক সড়কের ধনুয়া গ্রামের এসিআই কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিফাত (১২) উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের হাজী মার্কেট এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ রানা বলেন, বিকেলের দিকে নিহত সিফাত জৈনাবাজার এলাকায় নরসুন্দরের দোকান থেকে চুল কেটে প্রতিবেশী অলি উল্লার সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে এসিআই কারখানার সামনে অটোরিকশাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলের মাঝখানে বসে থাকা সিফাত রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের চাকা সিফাতের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্বজনদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

