সিআইডি পরিচয়ে তরুণী অপহরণের পর উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি
ভুয়া সিআইডি কর্মকর্তা পরিচয়ে গাজীপুরের কালীগঞ্জে নিজ বাড়ি থেকে এক তরুণীকে (১৯) অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার থানায় মামলা করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তরুণীকে উদ্ধার ও অপহরণের সঙ্গে জড়িত এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে।
আজ রোববার কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। এর আগে গতকাল সকালে অপহরণের এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার নারীর নাম রাবেয়া বেগম (৪৫)। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়গাঁও গ্রামের বাসিন্দা। আর অপহৃত তরুণী একই উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের চান্দেরবাগ এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ৭টার দিকে অভিযুক্ত রাবেয়া বেগম, পলাতক হেলেনা আক্তার আইভি (৩৮) ও অজ্ঞাতনামা আরও চারজন পুরুষ একটি সাদা মাইক্রোবাসে করে তাঁদের বাড়িতে আসেন। তাঁরা নিজেদের সিআইডি কর্মকর্তা পরিচয় দেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই তরুণীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তরুণীকে গোপন কোথাও আটকে রাখা।
ঘটনার পর ভুক্তভোগীর পরিবার কালীগঞ্জ থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ দ্রুত অভিযানে নামে এবং অপহৃত তরুণীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাবেয়া বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে মূল পরিকল্পনাকারী হেলেনা আক্তার আইভিসহ অন্যরা পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে ওসি মো. আলাউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় সরকারি কর্মকর্তার ছদ্মবেশ ধারণ, অপহরণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয়েছে। গ্রেপ্তার রাবেয়া বেগমকে আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।
