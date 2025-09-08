Ajker Patrika
> সারা দেশ

মহাসড়কের পাশে যুবকের রক্তাক্ত লাশ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার বকচর কালিতলা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে লাশটি পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা, গাড়ির ধাক্কায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফ্ফার হোসেন। তিনি স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে একটি লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা। পরে তারা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নেয়। এ সময় ওই লাশের কাছে কোনো মোবাইল ফোন বা কোনো পরিচয়পত্র ছিল না। ওই যুবকের পরনে কালো রঙের টি-শার্ট ও প্যান্ট ছিল।

ওসি আরও বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রংপুর সার্ভিস লেনে দ্রুতগতির কোনো যানবাহন ওই যুবককে চাপা দিয়েছে। নিহত যুবককে ঘটনাস্থলের আশপাশের কেউ চেনেন না। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।

বিষয়:

উদ্ধারগাইবান্ধাপুলিশজেলার খবরমহাসড়করংপুর বিভাগযুবকগোবিন্দগঞ্জলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ

রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ

ভোলায় মাদ্রাসাশিক্ষক আমিনুল হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ

ভোলায় মাদ্রাসাশিক্ষক আমিনুল হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ

শহীদ মিনারে বদরুদ্দীন উমরকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

শহীদ মিনারে বদরুদ্দীন উমরকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

মহাসড়কের পাশে যুবকের রক্তাক্ত লাশ

মহাসড়কের পাশে যুবকের রক্তাক্ত লাশ