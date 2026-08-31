সাদুল্লাপুরে ইন্দোনেশীয় গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় মাহতুফা ইউলিপ (৫০) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নলডাঙ্গা বাজার এলাকার সিঙ্গাপুর মার্কেটের একটি ভবন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মাহতুফা ইউলিপ উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের দশলিয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী মিজানুর রহমান মিজানের স্ত্রী। ওই গৃহবধূ ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক।
প্রবাসী মিজানের বড় ভাই রফিকুল ইসলাম দাবি করেন, মাহতুফা ইউলিপ বেশ কিছুদিন ধরে হৃদ্রোগসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। কয়েক দিন আগে তাঁকে রংপুরে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আজ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে মরদেহ।
রফিকুল আরও জানান, মিজানুর রহমান সিঙ্গাপুর থাকতে মাহতুফা ইউলিপের সঙ্গে চাকরি করতেন। সেখানে তাঁদের পরিচয়ের পর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে তাঁরা বিয়ে করে বাংলাদেশে আসেন।
সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম হাবিবুর রহমান বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
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