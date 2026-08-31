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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে গোলঘর থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে গোলঘর থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার যমুনা সেতু-সংলগ্ন ইকোপার্কের একটি গোলঘর থেকে মো. সালাম ওরফে রঞ্জু সর্দার (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে স্থানীয় লোকজন গোলঘরের ভেতরে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সিরাজগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহত সালাম ওরফে রঞ্জু সর্দার সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার প্রতাপ গ্রামের মৃত ওমর আলী সরদারের ছেলে।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহের ময়নাতদন্ত ও পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জপুলিশরাজশাহী বিভাগমরদেহজেলার খবর
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