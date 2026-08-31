Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

কেন্দুয়ায় ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, শিশুসহ আহত ৩

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
কেন্দুয়ায় ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, শিশুসহ আহত ৩
দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রামপুর এলাকায় ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশুসহ আরও তিনজন। তাঁরা সবাই অটোরিকশার যাত্রী বলে জানা গেছে। আহতদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কেন্দুয়া-নেত্রকোনা সড়কের রামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম।

নিহতরা হলেন, কেন্দুয়া উপজেলার গড়াডোবা ইউনিয়নের বান্দলন গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে অটোরিকশাচালক ওয়াজেদ মিয়া (৩৮) এবং একই উপজেলার আশুজিয়া ইউনিয়নের চান্দপাড়া গ্রামের বাবু মিয়ার স্ত্রী লিজা আক্তার (৪০)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, জেলা সদর থেকে কেন্দুয়াগামী একটি ট্রাক রামপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক ওয়াজেদ ও যাত্রী লিজা আক্তার নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ তিনজন অটোরিকশার যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘নিহতদের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

বিষয়:

কেন্দুয়াঅটোরিকশাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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