Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ভূমি অফিস পরিদর্শনে গিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী—‘সব খালি, সবগুলোকে সাসপেন্ড করেন’

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ভূমি অফিস পরিদর্শনে গিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী—‘সব খালি, সবগুলোকে সাসপেন্ড করেন’
নান্দাইল উপজেলা ভূমি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলা ভূমি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে যান তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) বিকেল বেলা ৩টার দিকে পরিদর্শনে করেন তিনি।

এ সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একসঙ্গে অফিসে অনুপস্থিত পান। পরে তাঁদের অবস্থান জানতে চাইলে উপস্থিত একজন জানান, তাঁরা সবাই একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে ও নামাজে গেছেন। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদকে ডেকে প্রতিমন্ত্রী বলেন—‘সব খালি, সবগুলোকে সাসপেন্ড করেন।’

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পৌনে তিনটার সময় সবাই একসঙ্গে খাবার খেতে গেলে সেবা দেবেন কীভাবে?’

পরিদর্শনের সময় ভূমি অফিসে সেবা নিতে আসা কয়েকজন নাগরিকের সঙ্গে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এ সময় তাঁরা সেবা পেতে ভোগান্তি, অনিয়ম, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের কথা জানান।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলানান্দাইলময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরভূমি অফিসপ্রতিমন্ত্রী
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