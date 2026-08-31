ভূমি অফিস পরিদর্শনে গিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী—‘সব খালি, সবগুলোকে সাসপেন্ড করেন’

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলা ভূমি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে যান তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। আজ সোমবার (৩১ আগস্ট) বিকেল বেলা ৩টার দিকে পরিদর্শনে করেন তিনি।
এ সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একসঙ্গে অফিসে অনুপস্থিত পান। পরে তাঁদের অবস্থান জানতে চাইলে উপস্থিত একজন জানান, তাঁরা সবাই একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে ও নামাজে গেছেন। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সালাহ্ উদ্দিন মাহমুদকে ডেকে প্রতিমন্ত্রী বলেন—‘সব খালি, সবগুলোকে সাসপেন্ড করেন।’
এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পৌনে তিনটার সময় সবাই একসঙ্গে খাবার খেতে গেলে সেবা দেবেন কীভাবে?’
পরিদর্শনের সময় ভূমি অফিসে সেবা নিতে আসা কয়েকজন নাগরিকের সঙ্গে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এ সময় তাঁরা সেবা পেতে ভোগান্তি, অনিয়ম, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের কথা জানান।
নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রামপুর এলাকায় ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশুসহ আরও তিনজন। তাঁরা সবাই অটোরিকশার যাত্রী বলে জানা গেছে। আহতদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার যমুনা সেতু-সংলগ্ন ইকোপার্কের একটি গোলঘর থেকে মো. সালাম ওরফে রঞ্জু সর্দার (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে স্থানীয় লোকজন গোলঘরের ভেতরে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সিরাজগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার কর২৪ মিনিট আগে
চেক প্রতারণার মামলায় রাজশাহীর বাঘা উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা খাতুন লতাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে পাওনা ২৫ লাখ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজার এলাকায় নেশা করতে বাধা দেওয়া ও পারিবারিক কলহের জেরে আবু সোমা (৩৬) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে এক পা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তাঁর অপর পায়েও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।১ ঘণ্টা আগে