Ajker Patrika
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বগুড়া

সিগারেট কেনা নিয়ে মুদিদোকানিকে হত্যা, দুজনের মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনের যাবজ্জীবন

বগুড়া প্রতিনিধি
সিগারেট কেনা নিয়ে মুদিদোকানিকে হত্যা, দুজনের মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনের যাবজ্জীবন
আদালতে হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্তরা। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় বাকিতে সিগারেট কেনাকে কেন্দ্র করে রাকিব হাসান হৃদয় (২০) হত্যা মামলায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

প্রায় ৫ বছর বিচারিক কার্যক্রম শেষে আজ সোমবার বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-৫ আদালতের বিচারক কৌশিক আহমেদ খন্দকার এ রায় ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মাসুদার রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সাদ্দাম হোসেন স্বাধীন ও মো. রাব্বি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন আশিক, শাকিল ও মতিন।

আইনজীবী মাসুদার রহমান জানান, ২০২১ সালের ২০ জুলাই রাতে বগুড়া শহরের কৈপাড়া এলাকায় রাকিব হাসান হৃদয়ের মুদি দোকানে সিগারেট কিনতে যান আসামি আশিক ও স্বাধীনসহ কয়েকজন। তখন বাকিতে সিগারেট কেনা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আসামিরা সেখান থেকে চলে যান। কিছু সময় পর তারা আরও কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেশীয় অস্ত্রসহ হৃদয়ের দোকানে হামলা চালান।

এতে রাকিব হাসান হৃদয় ও তাঁর বাবা সারিয়াকান্দির কড়িতলা এসএইচ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মামুনুর রশিদ ছুরিকাহত হন। গুরুতর আহত হৃদয়কে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়।

মাসুদার রহমান আরও জানান, এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা করা হলে তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। এরপর সাক্ষ্য গ্রহণ, আসামিপক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্কসহ দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ রায় ঘোষণা করা হয়।

বিষয়:

বগুড়াহত্যাসিগারেটরাজশাহী বিভাগআদালতযাবজ্জীবনমৃত্যুদণ্ড
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