চেক প্রতারণার মামলায় সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যানের কারাদণ্ড

চেক প্রতারণার মামলায় রাজশাহীর বাঘা উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা খাতুন লতাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে পাওনা ২৫ লাখ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার রাজশাহীর যুগ্ম জেলা জজ আদালতের বিচারক মো. মামুনুর রশিদ এ রায় ঘোষণা করেন।
বাদী পক্ষের আইনজীবী মমিনুল ইসলাম রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রায় আড়াই বছর বিচারিক কার্যক্রম শেষে সোমবার মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার বিচার চলাকালে লতা আদালতে হাজির হননি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি থাকার পরও তিনি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। পরপর ছয়টি ধার্য তারিখে হাজির না হওয়ায় বিচারিক কার্যক্রম শেষে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে ছয় মাসের সাজা ও ২৫ লাখ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি নিকটাত্মীয় মো. নুরুজ্জামানের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা ধার নেন ফাতেমা খাতুন লতা। ওই টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে তিনি একটি চেক দেন। নির্ধারিত সময়ে চেকের টাকা পরিশোধ না হওয়ায় মো. নুরুজ্জামান আদালতে মামলা করেন।
এদিকে ফাতেমা খাতুন লতার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ নেওয়া ও চেক প্রতারণার আরও দুটি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ২০২৫ সালের ১০ মার্চ নিলুফা ইয়াসমিনের দায়ের করা মামলায় রাজশাহী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে ১০ দিন হাজতবাসের পর জামিনে মুক্ত হন তিনি।
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