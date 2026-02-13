Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ৫ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় ৫ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়

গাইবান্ধায় পাঁচটি সংসদীয় আসনে গণভোট কাস্ট হয়েছে ১২ লাখ ৭ হাজার ৩৬৯। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ৮ লাখ ৭৯ হাজার ৩২৭টি এবং ‘না’ ভোট ৩ লাখ ২৮ হাজার ৪২টি।

গাইবান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জে ১২৪ ভোটকেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯৬টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৫৯ হাজার ৬০৩টি।

গাইবান্ধা-২ সদর আসনে ১১৯ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৩০৫ এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৫৯ হাজার ৪৪৯টি।

গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে ১৪৭ ভোটকেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৫৪ এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৮১ হাজার ৩০৯টি।

গাইবান্ধা-৪ গোবিন্দগঞ্জ আসনের ১৪৩ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১১৬টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৮০ হাজার ২৯৮টি। গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসনে ১৪৭ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ হাজার ৫১ হাজার ১৫৬টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৪৭ হজার ৩৮৩টি।

বিষয়:

গাইবান্ধানির্বাচননির্বাচন কমিশনভোটজেলার খবররংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

মারধরের শিকার সেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

মারধরের শিকার সেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রাজশাহীর বিভাগ: ৩৯টি আসনের ২৮টিতেই বিএনপি জয়ী

রাজশাহীর বিভাগ: ৩৯টি আসনের ২৮টিতেই বিএনপি জয়ী

চাঁদাবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে: মিজানুর রহমান মিনু

চাঁদাবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে: মিজানুর রহমান মিনু

বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৬টিতেই বিএনপি

বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৬টিতেই বিএনপি