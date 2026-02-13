গাইবান্ধায় ৫ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়

গাইবান্ধায় পাঁচটি সংসদীয় আসনে গণভোট কাস্ট হয়েছে ১২ লাখ ৭ হাজার ৩৬৯। এর মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ৮ লাখ ৭৯ হাজার ৩২৭টি এবং ‘না’ ভোট ৩ লাখ ২৮ হাজার ৪২টি।
গাইবান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জে ১২৪ ভোটকেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯৬টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৫৯ হাজার ৬০৩টি।
গাইবান্ধা-২ সদর আসনে ১১৯ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৩০৫ এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৫৯ হাজার ৪৪৯টি।
গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে ১৪৭ ভোটকেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৫৪ এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৮১ হাজার ৩০৯টি।
গাইবান্ধা-৪ গোবিন্দগঞ্জ আসনের ১৪৩ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১১৬টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৮০ হাজার ২৯৮টি। গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি-সাঘাটা) আসনে ১৪৭ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ হাজার ৫১ হাজার ১৫৬টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৪৭ হজার ৩৮৩টি।
হাবিবার প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট মো. আকবর হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেই রাজশাহীর কাটাখালী থানায় অভিযোগ দিয়ে এসেছেন। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মামলা রেকর্ড করা হয়নি।২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিভাগে বড় জয় পেয়েছে বিএনপির। এই বিভাগের আট জেলার ৩৯টি আসনের ২৮টিতে জিতেছে দলটি। আর জামায়াত জিতেছে ১১টি আসন। জেলাভিত্তিক ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বগুড়ার ৭টি আসনের সবগুলোয় জিতেছে বিএনপি। আর জামায়াত জিতেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনের সবগুলো।৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজশাহী-২ (সদর) আসনের বিএনপির বিজয়ী প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু। তিনি বলেছেন, ‘আমি এখানে জন্ম নিয়েছি। আমি জানি, কারা কী করে না করে এখানে। প্রত্যেককে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।’১৯ মিনিট আগে
বরিশাল বিভাগে বড় জয় এসেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির। এই বিভাগের ২১টি আসন মধ্যে ১৬টিতে জিতেছে দলটি। এ ছাড়া, জামায়াত পেয়েছে দুটি। গণ–অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ জিতেছে একটি করে আসন। ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে ৩ টিতে একচেটিয়া...২২ মিনিট আগে