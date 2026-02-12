Ajker Patrika
রাজনীতি

ফেসবুকে নিজেদের ৫২ প্রার্থী বিজয়ী ঘোষণা করল জামায়াতে ইসলামী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফেসবুকে নিজেদের ৫২ প্রার্থী বিজয়ী ঘোষণা করল জামায়াতে ইসলামী

ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের ৫২ জন প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আনঅফিশিয়াল তথ্যের বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে দলটি।

ফেসবুক পোস্টে জামায়াতের দাবি করা বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন—

১. মো. আনোয়ারুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম-১)

২. মো. মাহবুবুল আলম (কুড়িগ্রাম-৩)

৩. মো. মোস্তাফিজুর রহমান (কুড়িগ্রাম-৪)

৪. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের (কুমিল্লা-১১)

৫. মো. আব্দুল গফুর (কুষ্টিয়া-২)

৬. মো. আমির হামজা (কুষ্টিয়া-৩)

৭. মো. আফজাল হোসেন (কুষ্টিয়া-৪)

৮. মো. আবুল কালাম আজাদ (খুলনা-৬)

৯. মো. মাজেদুর রহমান (গাইবান্ধা-১)

১০. মো. আব্দুল করিম (গাইবান্ধা-২)

১১. আবুল কাওছার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (গাইবান্ধা-৩)

১২. মো. আব্দুর রহিম সরকার (গাইবান্ধা-৪)

১৩. মো. আব্দুল ওয়ারেছ (গাইবান্ধা-৫)

১৪. সালাহ উদ্দিন (গাজীপুর-৪)

১৫. শাহজাহান চৌধুরী (চট্টগ্রাম-১৫)

১৬. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (চট্টগ্রাম-১৬)

১৭. মো. কেরামত আলী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১)

১৮. মো. নূরুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩)

১৯. মো. মাসুদ পারভেজ (চুয়াডাঙ্গা-১)

২০. মো. রুহুল আমিন (চুয়াডাঙ্গা-২)

২১. মো. মতিয়ার রহমান (ঝিনাইদহ-৩)

২২. মো. আবু তালিব (ঝিনাইদহ-৪)

২৩. মোহাম্মদ কামাল হোসেন (ঢাকা-৫)

২৪. মো. এনায়াত উল্লা (ঢাকা-৭)

২৫. মো. সাইফুল আলম (ঢাকা-১২)

২৬. মো. শফিকুর রহমান (ঢাকা-১৫)

২৭. মো. আব্দুল বাতেন (ঢাকা-১৬)

২৮. মো. আব্দুস সাত্তার (নীলফামারী-১)

২৯. আলফারুক আব্দুল লতীফ (নীলফামারী-২)

৩০. ওবায়দুল্লাহ সালাফী (নীলফামারী-৩)

৩১. আব্দুল মুনতাকিম (নীলফামারী-৪)

৩২. মো. শফিকুল ইসলাম (পটুয়াখালী-২)

৩৩. মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান (পাবনা-১)

৩৪. মাসুদ সাঈদী (পিরোজপুর-১)

৩৫. শেখ মনজুরুল হক (রাহাদ) (বাগেরহাট-২)

৩৬. মো. তাজউদ্দীন খান (মেহেরপুর-১)

৩৭. মো. নাজমুল হুদা (মেহেরপুর-২)

৩৮. মোহাম্মদ মোসলেহউদ্দিন ফরিদ (যশোর-২)

৩৯. মো. গোলাম রছুল (যশোর-৪)

৪০. মো. রায়হান সিরাজী (রংপুর-১)

৪১. এ টি এম আজহারুল ইসলাম (রংপুর-২)

৪২. মো. মাহবুবুর রহমান (বেলাল) (রংপুর-৩)

৪৩. মো. গোলাম রব্বানী (রংপুর-৫)

৪৪. মো. নুরুল আমীন (রংপুর-৬)

৪৫. মো. আনোয়ারুল ইসলাম রাজু (লালমনিরহাট-১)

৪৬. মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদ (শেরপুর-১)

৪৭. মো. ইজ্জত উল্লাহ (সাতক্ষীরা-১)

৪৮. মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক (সাতক্ষীরা-২)

৪৯. হাফেজ মুহাঃ রবিউল বাশার (সাতক্ষীরা-৩)

৫০. মো. রফিকুল ইসলাম খান (সিরাজগঞ্জ-৪)

৫১. মীর আহমাদ বিনকাসেম (ঢাকা-১৪)

৫১. মো. মশিউর রহমান খান (বাগেরহাট-১)

৫২. মো. আব্দুল আলীম (বাগেরহাট-৪)

বিষয়:

ফেসবুকনির্বাচনসংসদজাতীয় নির্বাচনবাংলাদেশের রাজনীতিপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

চার প্রার্থীর জয়ের কথা জানাল এনসিপি

চার প্রার্থীর জয়ের কথা জানাল এনসিপি

নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থীকে বিজয়ী করতে ফল ঘোষণায় বিলম্ব করা হচ্ছে: বিএনপি

নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থীকে বিজয়ী করতে ফল ঘোষণায় বিলম্ব করা হচ্ছে: বিএনপি

সবাই ঢাকা-৮ এ আসুন, ছাত্র-জনতার ভোটাধিকার রক্ষার্থে: নাহিদ ইসলাম

সবাই ঢাকা-৮ এ আসুন, ছাত্র-জনতার ভোটাধিকার রক্ষার্থে: নাহিদ ইসলাম

ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করার ষড়যন্ত্র চলছে: এনসিপি

ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করার ষড়যন্ত্র চলছে: এনসিপি