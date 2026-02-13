Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে এনসিপি প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
জোবাইরুল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও–বোয়ালখালী) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী জোবাইরুল হাসান আরিফের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তিনি চট্টগ্রামে এনসিপির একমাত্র প্রার্থী।

ফলাফলে দেখা গেছে, এনসিপি প্রার্থী জোবাইরুল হাসান আরিফের মোট ভোটের মাত্র ২ হাজার ৯০৬টি পেয়েছেন, যা প্রদত্ত ভোটের তুলনায় খুবই কম। ফলে নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। চট্টগ্রাম-৮ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৯ জন। এনসিপি প্রার্থী মোট ভোটারের মাত্র শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পান।

এ ছাড়া আরও দুজন জামানত হারিয়েছেন। তাঁরা হলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোহাম্মদ নুরুল আলম (১,১৮৮ ভোট) এবং ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের প্রার্থী মোহাম্মদ এমদাদুল হক (৮৭০ ভোট)।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, আসনটিতে ১ লাখ ৫০ হাজার ৭৩৭ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর মো. আবু নাছের পেয়েছেন ৫২ হাজার ৩৩ ভোট।

চট্টগ্রামের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন এবং বোয়ালখালীর সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মেহেদী হাসান ফারুক ঘোষিত ফল অনুযায়ী, আসনটিতে মোট ভোট পড়েছে ২ লাখ ৫৬ হাজার ১৩৪টি।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে জয় পেয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। অন্য দুটি আসনে জয়ী হয়েছেন জামায়াতের প্রার্থী।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামজেলার খবরএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
