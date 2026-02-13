Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

স্বাধীনতার পর যে আসনে প্রথম জয় পেল বিএনপি

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪০
স্বাধীনতার পর যে আসনে প্রথম জয় পেল বিএনপি
সেলিম রেজা। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ-১ আসনটি বরাবরই আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত। ১৯৯১ সাল থেকে এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম ও তাঁর ছেলে তানভীর শাকিল জয় বিজয়ী হয়ে আসছেন।

একটি বাদে ১৯৮৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা নির্বাচনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলাম একবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বাধীনতার ৫৪ বছরের ইতিহাস পাল্টে দিয়েছেন কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা। এ নির্বাচনে তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। আর এবারই প্রথম আসনটিতে বিএনপি বিজয় লাভ করেছে।

সেলিম রেজা ১ লাখ ১৬ হাজার ৬১৩ ভোট পেয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শাহিনুর আলম পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৮১৫ ভোট। ভোটের ব্যবধান ৭ হাজার ৭৯৮।

সিরাজগঞ্জের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বেসরকারি ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ৮৫ হাজার ২৪। পোস্টাল ভোট গণনা কেন্দ্রসহ মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৬৬টি। আসনটিতে এবারের নির্বাচনে ৬০ দশমিক ৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।

সবার দোয়া চেয়ে সেলিম রেজা বলেন, ‘যে অঙ্গীকার নিয়ে ভোটাররা আমাকে নির্বাচিত করেছে, আগামীতে সেই অঙ্গীকার যেন আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি।’

বিষয়:

বিএনপিকাজীপুরনির্বাচনজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

নির্বাচনে হেরেছেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান

নির্বাচনে হেরেছেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান

গাংনীতে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জামায়াত কর্মী আহত

গাংনীতে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জামায়াত কর্মী আহত

কুপিয়ে আহত করার জেরে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

কুপিয়ে আহত করার জেরে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

স্বাধীনতার পর যে আসনে প্রথম জয় পেল বিএনপি

স্বাধীনতার পর যে আসনে প্রথম জয় পেল বিএনপি