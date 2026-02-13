সিলেটে জয়শূন্য জামায়াত, ১৯ আসনের ১৮টিই বিএনপির

সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মাত্র একটিতেও জিততে পারেনি জামায়াতে ইসলাম। তবে দলটির নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোটের খেলাফতে মজলিস পয়েছে একটি আসন। আর বাকি ১৮টি আসনই জিতেছে বিএনপি।
সুনামগঞ্জ-১ কামরুজ্জামান কামরুল (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-২ নাছির উদ্দিন চৌধুরী (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৩ মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৪ নূরুল ইসলাম (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৫ কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন (বিএনপি)
সিলেট-১ খন্দকার আব্দুল মুক্তাদী (বিএনপি)
সিলেট-২ তাহসিনা রুশদীর লুনা (বিএনপি)
সিলেট-৩ আবদুল মালিক (বিএনপি)
সিলেট-৪ আরিফুল হক চৌধুরী (বিএনপি)
সিলেট-৫ আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস)
সিলেট-৬ এমরান আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-১ নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-২ শওকতুল ইসলাম শকু (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-৩ এম নাসের রহমান (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-৪ মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-১ রেজা কিবরিয়া (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-২ আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-৩ জি কে গউছ (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-৪ সৈয়দ মো. ফয়সল (বিএনপি)
এনসিপি প্রার্থী জোবাইরুল হাসান আরিফের মোট ভোটের মাত্র ২ হাজার ৯০৬টি পেয়েছেন, যা প্রদত্ত ভোটের তুলনায় খুবই কম। ফলে নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। চট্টগ্রাম-৮ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৯ জন। এনসিপি প্রার্থী মোট ভোটারের মাত্র শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পান।৩ মিনিট আগে
মেহেরপুর জেলার দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন মেহেরপুর-১ আসনে জেলা জামায়াতের আমির মাও. তাজ উদ্দীন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত নেতা নাজমুল হুদা।২৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উত্তরাঞ্চলে ভালো করলেও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গিয়ে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াতের। এই অঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৮ আসনের মধ্যে ৫০ টিতেই জিতেছে বিএনপি। দলটির জোটসঙ্গী গণসংহতি আন্দোলন জিতেছে একটি আসন এবং বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্ররা জিতেছে ৩টি আসন।২৮ মিনিট আগে
হাবিবার প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট মো. আকবর হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেই রাজশাহীর কাটাখালী থানায় অভিযোগ দিয়ে এসেছেন। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মামলা রেকর্ড করা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে