সবাই ঢাকা-৮ এ আসুন, ছাত্র-জনতার ভোটাধিকার রক্ষার্থে: নাহিদ ইসলাম

ঢাকা-৮ আসনের জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর একটি ফেসবুক পোস্ট শেয়ার করে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘সবাই ঢাকা-৮ টে আসুন। ছাত্র-জনতার ভোটাধিকার রক্ষার্থে।’
আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলামের শেয়ার করা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘ফলাফল পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে, সবাই সতর্ক থাকুন। নিজেদের ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে যারা এখনো আসেননি, এগিয়ে আসুন।’
এর আগে রাত পৌনে ৮টার দিকে ছয় কেন্দ্রের ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী তাঁর আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে অভিযোগ করেন। তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট শাহিন আহমেদ বলেন, বেশ কিছু কেন্দ্রে ভোট গণনা করে এজেন্টদের আটকে রেখে বাতিল ভোট যুক্ত করে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের চারজন প্রার্থীর বিজয়ী হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার পর দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে চারটি পৃথক পোস্টে চারজন প্রার্থীকে অভিনন্দন জানানো হয়৷২ মিনিট আগে
নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থীকে বিজয়ী করতে বেশ কিছু আসনে ভোট গণনা ও ফল ঘোষণায় বিলম্ব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন।৮ মিনিট আগে
ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু হলেও কিছু কেন্দ্রে ভোট গণনার ক্ষেত্রে কারচুপির চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজ থেকে লাইভে এসে এ অভিযোগ..১ ঘণ্টা আগে
ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের ৫২ জন প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আনঅফিশিয়াল তথ্যের বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে দলটি।১ ঘণ্টা আগে