মেহেরপুরের দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুর জেলার দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন মেহেরপুর-১ আসনে জেলা জামায়াতের আমির মাও. তাজ উদ্দীন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত নেতা নাজমুল হুদা।
ভোর সাড়ে ৩টার দিকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবির ফলাফল প্রকাশ করেন।
এতে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর উপজেলা) আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান ১ লাখ ২১ হাজার ২১ হাজার ৪৬১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মাসুদ অরুণ পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৪৬৭ ভোট।
মেহেরপুর-২ (গাংনী উপজেলা) আসনে জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৯৪ হাজার ৩৬০ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ধানের শীষে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৪১ ভোট।
এনসিপি প্রার্থী জোবাইরুল হাসান আরিফের মোট ভোটের মাত্র ২ হাজার ৯০৬টি পেয়েছেন, যা প্রদত্ত ভোটের তুলনায় খুবই কম। ফলে নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। চট্টগ্রাম-৮ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৯ জন। এনসিপি প্রার্থী মোট ভোটারের মাত্র শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পান।৩ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মাত্র একটিতেও জিততে পারেনি জামায়াতে ইসলাম। তবে দলটির নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোটের খেলাফতে মজলিস পয়েছে একটি আসন। আর বাকি ১৮টি আসনই জিতেছে বিএনপি।১২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উত্তরাঞ্চলে ভালো করলেও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গিয়ে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াতের। এই অঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৮ আসনের মধ্যে ৫০ টিতেই জিতেছে বিএনপি। দলটির জোটসঙ্গী গণসংহতি আন্দোলন জিতেছে একটি আসন এবং বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্ররা জিতেছে ৩টি আসন।২৮ মিনিট আগে
হাবিবার প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট মো. আকবর হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেই রাজশাহীর কাটাখালী থানায় অভিযোগ দিয়ে এসেছেন। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মামলা রেকর্ড করা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে